Зачем ждать отпуск, если можно отлично отдохнуть в пригороде Москвы за субботу и воскресенье? Можно отправиться за город после работы в пятницу, чтобы успеть получить все тридцать три удовольствия.
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