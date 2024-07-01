Маск: осознание когнитивных проблем президента Байдена сплотило американцев

СК

Сергей Ковалев

буквально выкормыш глобального капитала "предприниматель" Илон Маск высказал очевидное - "осознание когнитивных проблем президента". тут поручик ржет и под столом валяется, - а что, ещё "вчера" никто не видел этих "проблем"? с чего бы вдруг организовали эту публичную демонстрацию "проблем"? Трамп? - сомнительно! скорее Трамп выступает неким тараном, наглядно демонстрирующим в своем фоне "проблемы". тут ведь что случилось помимо "проблем", - Трампа как бы вытащили на уровень легитимного кандидата, как бы закрыв глаза на всю предыдущую его травлю. кто-то верит в Трампа? - вопрос риторический. ну и чуть глубже - вообще вся "философия" назначения начальников в том мiре, а теперь ещё и у нас, это безинициативные назначенцы, строго выполняющие команды сверху. в основе момента - деньги правят мiром (большие, очень большие, - глобальные по сути!). на Бидона банально свалят все "неудачи" Плана А, а далее увидим нечто подобное Бидону не по форме, а по сути. точно так же, как в ЕС назначены все те "управленцы", которые так сильно удивляют не только нас в РФ, но и собственные нации. отношу высказывание "предпринимателя" Маска на счет его принадлежности к тем структурам, которые его вырастили и им управляют. "надо, Федя, надо!" - ничего нового. ожидаем амерокино в плане смещения Бидона с новым назначением (какие в жопу выборы? - так, картинка для пипла) подобной ему фигуры, обладающей качеством формы без содержания.