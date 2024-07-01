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Маск: осознание когнитивных проблем президента Байдена сплотило американцев

Маск: осознание когнитивных проблем президента Байдена сплотило американцев

Осознание когнитивных проблем 81-летнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена сплотило американцев.

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Комментарии
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ОЛЕГ ОЛЕГ
Подумаешь , дебаты проиграл . Подделывать результаты выборов демократы всё равно умеют с блеском . Один раз уже получилось , почему сейчас не получится ?
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14 час.
СК
Сергей Ковалев
буквально выкормыш глобального капитала &quot;предприниматель&quot; Илон Маск высказал очевидное - &quot;осознание когнитивных проблем президента&quot;. тут поручик ржет и под столом валяется, - а что, ещё &quot;вчера&quot; никто не видел этих &quot;проблем&quot;? с чего бы вдруг организовали эту публичную демонстрацию &quot;проблем&quot;? Трамп? - сомнительно! скорее Трамп выступает неким тараном, наглядно демонстрирующим в своем фоне &quot;проблемы&quot;. тут ведь что случилось помимо &quot;проблем&quot;, - Трампа как бы вытащили на уровень легитимного кандидата, как бы закрыв глаза на всю предыдущую его травлю. кто-то верит в Трампа? - вопрос риторический. ну и чуть глубже - вообще вся &quot;философия&quot; назначения начальников в том мiре, а теперь ещё и у нас, это безинициативные назначенцы, строго выполняющие команды сверху. в основе момента - деньги правят мiром (большие, очень большие, - глобальные по сути!). на Бидона банально свалят все &quot;неудачи&quot; Плана А, а далее увидим нечто подобное Бидону не по форме, а по сути. точно так же, как в ЕС назначены все те &quot;управленцы&quot;, которые так сильно удивляют не только нас в РФ, но и собственные нации. отношу высказывание &quot;предпринимателя&quot; Маска на счет его принадлежности к тем структурам, которые его вырастили и им управляют. &quot;надо, Федя, надо!&quot; - ничего нового. ожидаем амерокино в плане смещения Бидона с новым назначением (какие в жопу выборы? - так, картинка для пипла) подобной ему фигуры, обладающей качеством формы без содержания.
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13 час.

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