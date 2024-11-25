Как 91 процент населения Украины стали «городскими сумасшедшими»

Александр Фидель 25 ноября 2024 г. 1 декабря исполнится уже тридцать три года со дня проведения референдума о поддержке Постановления Верховного Совета УССР «О провозглашении независимости Украины» от 24 августа 1991 года, события, которое стало первопричиной происходящего сегодня.