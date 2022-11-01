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Политолог Сатановский назвал качества Путина, отличающие его от предшественников

Политолог Сатановский назвал качества Путина, отличающие его от предшественников

Президент РФ Владимира Путина отличает от предшественников спокойствие и рассудительность. Такой вывод в своем Telegram-канале сделал политолог Евгений Сатановский.

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