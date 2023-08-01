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Фаворит драфта НХЛ-2024 Эйзерман о работе над броском: «Смотрю на Мэттьюса, изучаю технику Бедарда и Овечкина. Беру у них по крупицам»

Один из фаворитов драфта НХЛ-2024 забросил 69 шайб в 62 матчах за юниорскую сборную США (программа USNTDP) в прошлом сезоне.

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