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Смартфоны iPhone являются самыми продаваемыми, но не самыми любимыми у американцев. Опубликован новый рейтинг удовлетворённости пользователей

Смартфоны iPhone являются самыми продаваемыми, но не самыми любимыми у американцев. Опубликован новый рейтинг удовлетворённости пользователей

Недавнее исследование, проведённое Американским обществом клинических исследований (The American Society for Clinical Investigation, ASCI), показало, что iPhone, хоть и продаётся лучше всех в США, не является смартфоном, которым больше всего довольны пользователи.

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