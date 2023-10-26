Депутаты предлагают выплачивать маткапитал при рождении первенца матерям в возрасте 25-30 лет

Они связывают это со снижением рождаемости.Ряд депутатов Госдумы предлагают выплачивать маткапитал при рождении первенца матерям в возрасте 25-30 лет или акцентировать выплаты на втором ребенке, они связывают это со снижением рождаемости, сообщают «Известия».