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Депутаты предлагают выплачивать маткапитал при рождении первенца матерям в возрасте 25-30 лет

Депутаты предлагают выплачивать маткапитал при рождении первенца матерям в возрасте 25-30 лет

Они связывают это со снижением рождаемости.Ряд депутатов Госдумы предлагают выплачивать маткапитал при рождении первенца матерям в возрасте 25-30 лет или акцентировать выплаты на втором ребенке, они связывают это со снижением рождаемости, сообщают «Известия».

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