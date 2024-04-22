Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 102 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Рубцов
    Заебали бля!!!! Когда  за один рубль будут давать 100 долларов?Минэкономики прог...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ Теперь видимо осталось армянам, проживающим на некогда принадлежащим Армении территориях, оценить  "правильные шаг...А ведь Россия пре...
  • Людмила Абрамова
    всех разберут в москве? нашлись им хозяева? и почему только в Москву, по всем городам пусть везут, раз Астрахань масс...Москвичам готовят...

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 17 раз

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 17 раз

Территория Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки 17 раз подвергалась обстрелам украинских боевиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх