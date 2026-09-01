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Судьба Юлии Самойловой после «Евровидения»: от вызова судьбе до борьбы за жизненно важные лекарства

Судьба Юлии Самойловой после «Евровидения»: от вызова судьбе до борьбы за жизненно важные лекарства

Её история когда-то гремела на всю страну: девочка из Ухты с тяжелейшим диагнозом пробилась на большую сцену, взяла серебро в шоу «Фактор-А», спела на открытии Паралимпиады в Сочи и добралась до «Евровидения».

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