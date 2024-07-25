Обнаружены новые пути заражения коронавирусом

Международная группа ученых обнаружила новые пути заражения клеток коронавирусом SARS-CoV-2. Вирус может инфицировать больше типов клеток легких, чем считалось ранее, не нуждаясь в известных рецепторах, служащих точками входа.
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