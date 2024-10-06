Четыре человека погибли в страшной аварии с лосем

В Омской области в ДТП с диким животным погибли четверо мужчин, еще четыре человека, включая ребенка, госпитализированы в больницу Авария на 129 километре трассы Омск-Муромцево произошла вечером в минувшую субботу.
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