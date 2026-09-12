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Царьград

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Рейтер: Украина не может финансировать оборону без внешней помощи

Рейтер: Украина не может финансировать оборону без внешней помощи

Украина больше не может полностью финансировать оборону из-за дефицита бюджета в 27 млрд долларов. Роксолана Пидласа и Владимир Зеленский обсудили сложную финансовую ситуацию и необходимость западной помощи.

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