В Санкт-Петербурге прошел международный турнир по мини-футболу среди воспитанников детдомов и интернатов

Санкт-Петербург, 16 мая /Синьхуа/ -- 12 команд юных футболистов в возрасте 11-12 лет в четверг приняли участие в международном турнире по мини-футболу среди подопечных детских домов и интернатов, прошедшем в Санкт-Петербурге.
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