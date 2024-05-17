В Санкт-Петербурге прошел международный турнир по мини-футболу среди воспитанников детдомов и интернатов

Санкт-Петербург, 16 мая /Синьхуа/ -- 12 команд юных футболистов в возрасте 11-12 лет в четверг приняли участие в международном турнире по мини-футболу среди подопечных детских домов и интернатов, прошедшем в Санкт-Петербурге.