Финский политолог: Хельсики продали пропускные пункты под базы США

Причиной закрытия границы с Россией стали не пираты из Сомали, о которых заявляют финские власти, а договор DCA с Вашингтоном Михаил Зубов Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Материал комментируют: Йохан Бэкман Финские власти передумали полностью закрывать границу с Россией, но отныне планируют пропускать только финнов в Россию и обратно.