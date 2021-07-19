Сегодня начинается дополнительная сессия бакалавриата. Она пройдет с 19 по 26 июля. По данным Министерства образования, 3138 кандидатов будут сдавать экзамены в 14 центрах бакалавриата, открытых в пяти населенных пунктах страны, начиная с 10:00.