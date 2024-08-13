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"ЭТО БУДЕТ ДРУГОЙ УРОВЕНЬ РАЗРУШЕНИЙ": ТРАМП ЗАЯВИЛ ОБ "ОЧЕНЬ ОПАСНОМ" "ПОТЕПЛЕНИИ", ПРО КОТОРОЕ НЕ ГОВОРЯТ

"ЭТО БУДЕТ ДРУГОЙ УРОВЕНЬ РАЗРУШЕНИЙ": ТРАМП ЗАЯВИЛ ОБ "ОЧЕНЬ ОПАСНОМ" "ПОТЕПЛЕНИИ", ПРО КОТОРОЕ НЕ ГОВОРЯТ

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о грозящем человечеству "очень опасном" ядерном "потеплении", про которое "никогда не говорят".

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