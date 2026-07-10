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Мбаппе объяснил промах с пенальти в матче с Марокко: «Никогда раньше не оказывался в подобной ситуации»

Мбаппе объяснил промах с пенальти в матче с Марокко: «Никогда раньше не оказывался в подобной ситуации»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, почему не сумел реализовать пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2026 против Марокко.

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