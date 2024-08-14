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Петербургская учительница преследовала школьника, чтобы зачать от него ребенка

Учительницу математики из Петербурга обвинили в преследовании одиннадцатиклассника. Мальчик и его родители утверждают, что женщина уговаривала 17-летнего школьника стать донором спермы, чтобы зачать от него ребенка, сообщил источник РЕН ТВ.

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