Евменов покидает пост спортдиректора «Енисея». Он не хочет работать в Первой лиге

41-летний специалист уже попрощался с командой, не планирует переходить на работу в другой клуб Первой лиги и хочет пойти на повышение, сообщает Legalbet.
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