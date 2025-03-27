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♀♂ Гостиная для друзей

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Женщина любит двух мужчин. Как сделать правильный выбор?

Женщина любит двух мужчин. Как сделать правильный выбор?

Когда-то очень давно одна моя однокурсница стояла перед выбором. Она любила одного парня, но он не любил ее, а она очень хотела быть с ним, пыталась добиться его любви.

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Комментарии
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Jolie
я,конечно,влюбчивая...))) но никогда не любила 2 и не понимаю даже-как это???)
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19 час.
Светлана Петрова
ну какой выбор девочки из двоих? кто милее, время все расставит))
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17 час.
Иван Ураганов
Свести вместе двоих и устроить поединок,кто победит с тем и останешься.Как в животном мире.Побеждает сильнейший.🤣
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16 час.
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