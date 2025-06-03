💡 Часть Евпатории осталась без света Временно обесточены улицы Горького, Кирова и Санаторская, а также прилегающие улицы и переулки.
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💡 Часть Евпатории осталась без света Временно обесточены улицы Горького, Кирова и Санаторская, а также прилегающие улицы и переулки.