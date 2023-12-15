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Закон, порядок, государство

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От строительства до заботы о детях: 2023 год стал новой точкой роста для ООО "АНТАРКТИДА"

От строительства до заботы о детях: 2023 год стал новой точкой роста для ООО "АНТАРКТИДА"

ООО "АНТАРКТИДА" существует на рынке порядка 10 лет. За это время компания прошла путь от организации узкой специализации до большого объединения специалистов, готовых решить любые задачи: от устройства полов до строительства зданий под ключ.

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