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Царьград

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Daily Mail: Крис Энн, мать Бена Аффлека, скончалась в 83 года

Daily Mail: Крис Энн, мать Бена Аффлека, скончалась в 83 года

Крис Энн, мать актёров Бена и Кейси Аффлеков, скончалась в возрасте 83 лет после борьбы с раком. Болезнь была обнаружена в декабре 2025 года.

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