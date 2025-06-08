Спутниковые снимки NASA выявили цели ночных ударов ВС России в Днепропетровской области

Юрий Ильинов

Пентагон признал, что десятилетиями распространял дезинформацию об НЛО Американские военные признались, что сфабриковали доказательства существования неопознанных летающих объектов (НЛО), в том числе и фотографии инопланетян, пишет влиятельное в США издание The Wall Street Journal. В Пентагоне объясняют это желанием скрыть настоящие программы создания секретного оружия от Советского Союза. Одним из таковых вооружений называется истребитель-невидимка F-117. В качестве примера многолетнего обмана и распространения дезинформации об НЛО издание приводит случай из 1980-х годов, который выявился в ходе расследования инициированного Конгрессом США. В те годы некий полковник ВВС, имя которого не называется, посетил бар недалеко от Зоны 51 – сверхсекретного объекта ВВС в пустыне Невада. Полковник передал владельцу бара фотографии якобы летающих тарелок, которые затем быстро разлетелись по стране и стали причиной разговоров о том, что американские военные тайно тестируют восстановленные инопланетные технологии. Напомним, что в ноябре прошлого года в американском Конгрессе прошли специальные слушания по теме НЛО, а в марте 2024 года телеканал CNN распространил информацию, что военные США разрабатывают специальные аппараты «Гремлин» для обнаружения НЛО. Получается, что и сегодня всё это делается с единственной целью - отвлечь внимание от реальных военных разработок, осуществляемых самими американцами.