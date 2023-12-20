На время «Ижевской винтовки» между городом и комплексом будет курсировать бесплатный трансфер

Ижевск. Удмуртия. Руководитель Федерации биатлона Удмуртии, трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира Иван Черезов рассказал, что во время «Ижевской винтовки» (0+) между Ижевском и комплексом А.