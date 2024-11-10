В Петербурге пройдет вечер французской киномузыки «Под небом Парижа»

Он состоится 15 ноября 15 ноября в рамках фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» и цикла концертов «Набережные Петербурга» в Большом зале киноцентра «Дом кино» пройдет вечер французской киномузыки «Под небом Парижа».
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