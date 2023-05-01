Опору ЛЭП подорвали в Ленобласти

Угрозу подрыва второй опоры ЛЭП ликвидировали. фото: t.me/drozdenko_au_lo В Гатчинском районе Ленобласти подорвали опору ЛЭП, со второй опоры линии электропередач взрывное устройство удалось снять, сообщил 1 мая губернатор Александр Дрозденко.