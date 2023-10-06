После ратификации Римского статута: Какие последствия ждут Армению? Ирэн ОрлонскаяВ течение последних недель дискуссии в армянском парламенте о документе, содержащем антироссийские положения, достигли своего апогея.
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