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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мурашов – 2-й в рейтинге проспектов «Питтсбурга» по версии Daily Faceoff. Брунике – 1-й, Макгроарти – 3-й, Койвунен – 9-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов « Питтсбурга ». Второе место в нем занял российский голкипер Сергей Мурашов.

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