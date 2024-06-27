Значительные изменения в пенсионной системе России: что ждет неработающих граждан с 1 июля 2024 года Ольга ВайленкоВ 2024 году российская пенсионная система подвергнется значительным изменениям, затрагивающим возраст выхода на пенсию и размеры выплат.