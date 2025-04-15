АвтоВАЗ начал выпуск специальной версии Lada Vesta

На заводе в Тольятти началось производство автомобилей Lada Vesta в версии с ручным управлением. Сертифицированное оборудование дублирует функции педалей газа и тормоза, позволяя управлять машиной людям с нарушением функций одной или обеих ног.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии