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АвтоВАЗ начал выпуск специальной версии Lada Vesta

АвтоВАЗ начал выпуск специальной версии Lada Vesta

На заводе в Тольятти началось производство автомобилей Lada Vesta в версии с ручным управлением. Сертифицированное оборудование дублирует функции педалей газа и тормоза, позволяя управлять машиной людям с нарушением функций одной или обеих ног.

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