В Петербурге задержали грабителя, которого спугнул курсант МЧС

В Санкт-Петербурга задержали напавшего на женщину с ножом грабителя, которого спугнул курсант МЧС. Как сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, преступником оказался остановившийся в хостеле житель Краснодарского края.
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