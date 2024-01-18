Правительство РФ предлагает увеличить размеры ответственности за нарушение авторских прав

Правительство Российской Федерации внесло законопроект в Госдуму, предлагая увеличить суммы, считающиеся крупными и особо крупными в Уголовном кодексе РФ в статье об ответственности за нарушение авторских и смежных прав.
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