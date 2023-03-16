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«Мы вам рады и стараемся»: Воробьев — о поддержке предпринимателей в Подмосковье

«Мы вам рады и стараемся»: Воробьев — о поддержке предпринимателей в Подмосковье

Малым и средним бизнесом занимаются 500 тысяч жителей Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik отметил, что регион рад предпринимателям, и на то, чтобы это показать, направлены выделяемые меры поддержки.

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