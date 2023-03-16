Малым и средним бизнесом занимаются 500 тысяч жителей Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik отметил, что регион рад предпринимателям, и на то, чтобы это показать, направлены выделяемые меры поддержки.