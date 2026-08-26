За прошедшую ночь над Россией перехватили 426 БПЛА Украины

За прошедшую ночь над Россией перехватили 426 украинских беспилотников. Как сообщает Минобороны РФ, летательные аппараты уничтожили над Подмосковьем, Нижегородской, Тамбовской, Рязанской и другими областями, а также над Краснодарским краем и Республикой Крым.