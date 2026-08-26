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Татар-информ

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За прошедшую ночь над Россией перехватили 426 БПЛА Украины

За прошедшую ночь над Россией перехватили 426 БПЛА Украины

За прошедшую ночь над Россией перехватили 426 украинских беспилотников. Как сообщает Минобороны РФ, летательные аппараты уничтожили над Подмосковьем, Нижегородской, Тамбовской, Рязанской и другими областями, а также над Краснодарским краем и Республикой Крым.

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