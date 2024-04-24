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Тё то офшоры стали дорогие: олигарх «сливает» автоперевозчика

Тё то офшоры стали дорогие: олигарх «сливает» автоперевозчика

В дивизионе «перепродавца Собянина» девелопера Павла Тё апрель оказался богат на события. На ликвидацию поставлена фирма-автоперевозчик с 24-летней историей, а у офшора выкуплена инвесткомпания, почти сразу же допустившая технический дефолт по выплатам.

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