Украинская крылатая ракета «Пекло» Серийные изделия «Пекло» во время передачи заказчикуПользуясь поддержкой зарубежных партнеров и покровителей, Украина пытается создавать новые виды вооружений.
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Украинская крылатая ракета «Пекло» Серийные изделия «Пекло» во время передачи заказчикуПользуясь поддержкой зарубежных партнеров и покровителей, Украина пытается создавать новые виды вооружений.
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