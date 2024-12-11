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Украинская крылатая ракета «Пекло

Украинская крылатая ракета «Пекло» Серийные изделия «Пекло» во время передачи заказчикуПользуясь поддержкой зарубежных партнеров и покровителей, Украина пытается создавать новые виды вооружений.

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