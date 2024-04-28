Mash: медики спасли 91-летнюю режиссёра «Бременских музыкантов» Инессу Ковалевскую

У известного создателя многих советских мультфильмов диагностировали сердечную недостаточность.28 апреля медики спасли 91-летнюю режиссёра-постановщика мультфильмов, заслуженного деятеля искусств Инессу Ковалевскую.
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