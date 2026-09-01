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Маргарита Симоньян ответила на комплименты фанатов, отметивших ее внешний вид

Маргарита Симоньян ответила на комплименты фанатов, отметивших ее внешний вид

Маргарита Симоньян призналась, как относится к своей внешности Российская телеведущая Маргарита Симоньян рассказала о восприятии своей красоты во время лечения от тяжелого заболевания.

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