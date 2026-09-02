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Защитника «Реала» Асенсио лишили водительских прав на 8 месяцев и оштрафовали на 14 400 евро за вождение в нетрезвом виде

Защитника «Реала» Рауля Асенсио временно лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает Marca, инцидент произошел 16 августа на юге Гран-Канарии.

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