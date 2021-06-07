Нетаньяху указал на «величайшую фальсифкацию» и обещал «быстро сломать» новый кабмин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в минувшее воскресенье, что недавно сформированная правительственная коалиция стала результатом «величайшего фальсификации выборов» в истории демократии, передаëт сегодня, 7 июня, «Аль-Арабия».