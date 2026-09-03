Тренер Махачева считает Пратеса вероятным следующим соперником россиянина в UFC

Тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева Хавьер Мендес, высказал мнение, что бразилец Карлос Пратес является наиболее вероятным следующим соперником россиянина.
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