Игнатович о карьере: «На своем пике в «Амкаре» я во всех матчах возил всех защитников. Фернандес из ЦСКА мне говорил: «Ты надоел»

«Если смотреть на мою карьеру спустя все прошедшее время, то, положа руку на сердце, если бы у меня был выбор между предложением от «Динамо» и возможностью остаться в «Амкаре» в той атмосфере, зная, что они еще хотя бы сезон проведут в РПЛ, то я бы остался еще на год в Перми.