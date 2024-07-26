НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Игнатович о карьере: «На своем пике в «Амкаре» я во всех матчах возил всех защитников. Фернандес из ЦСКА мне говорил: «Ты надоел»

Игнатович о карьере: «На своем пике в «Амкаре» я во всех матчах возил всех защитников. Фернандес из ЦСКА мне говорил: «Ты надоел»

«Если смотреть на мою карьеру спустя все прошедшее время, то, положа руку на сердце, если бы у меня был выбор между предложением от «Динамо» и возможностью остаться в «Амкаре» в той атмосфере, зная, что они еще хотя бы сезон проведут в РПЛ, то я бы остался еще на год в Перми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх