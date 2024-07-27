Австралийский наемник мог быть причастен к пыткам пленных бойцов ВС РФ

Австралийский наемник Джейден Грейг, попавший в ноябре прошлого года под минометный обстрел в зоне СВО, мог быть причастен к пыткам и убийствам пленных бойцов ВС РФ, сообщил пророссийский международный Telegram-канал TrackAMerc.