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Царьград

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MI6 создаёт марионеток в Средней Азии. Год за годом. На выходе - угроза России

MI6 создаёт марионеток в Средней Азии. Год за годом. На выходе - угроза России

Из года в год британская спецслужба MI6 создаёт в Средней Азии своих марионеток. И это, в результате – угроза России.

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