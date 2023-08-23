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Худайбердиева о группе Жулина: «На катке никто не «бычит» друг на друга. С интересом следим, кто что сделал и придумал»

Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным. В декабре они стали чемпионами России, а в апреле перешли к Жулину.

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