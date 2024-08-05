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Царьград

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Башкирская боксерша вызвала на бой участницу-трансгендера Олимпийских игр

Башкирская боксерша вызвала на бой участницу-трансгендера Олимпийских игр

Спортсменка выразила желание отомстить за всех оскорбленных девушек.Боксерша из Башкирии Азалия Аминева бросила вызов алжирской «коллеге» Иман Хелиф, которая привлекла внимание общественности из-за гендерного скандала на Олимпиаде в Париже.

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