В конце 70-х годов прошлого века в СССР вышел фильм «Трактир на Пятницкой», рассказывающий о криминальной деятельности в 20-х годах «благородного вора» Пашки-Америки

КоллажВ конце 70-х годов прошлого века в СССР вышел фильм «Трактир на Пятницкой», рассказывающий о криминальной деятельности в 20-х годах «благородного вора» Пашки-Америки.
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