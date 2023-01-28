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В конце 70-х годов прошлого века в СССР вышел фильм «Трактир на Пятницкой», рассказывающий о криминальной деятельности в 20-х годах «благородного вора» Пашки-Америки

В конце 70-х годов прошлого века в СССР вышел фильм «Трактир на Пятницкой», рассказывающий о криминальной деятельности в 20-х годах «благородного вора» Пашки-Америки

КоллажВ конце 70-х годов прошлого века в СССР вышел фильм «Трактир на Пятницкой», рассказывающий о криминальной деятельности в 20-х годах «благородного вора» Пашки-Америки.

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