Активы Nestle и «дочка» Auchan в РФ переданы во временное управление — указ Путина

17.09.2026 - 21:09 Активы Nestle и «дочка» Auchan в России переданы во временное управление — указ Путина.
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