5.4 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ: КТО БЫЛ АВТОРОМ "ТИХОГО ДОНА"? 11. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТВОРЧЕСТВА М.А.ШОЛОХОВА. АВТОРСКИЙ ИНВАРИАНТ "ТИХОГО ДОНА" РЕЗКО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ АВТОРСКОГО ИНВАРИАНТА ДРУГИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М.
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